Епштейн регулярно віддячував моделі за "співпрацю". Про це йдеться у розслідування "Слідство.Інфо".
Дивіться також Трамп, Обама, Маск і не тільки: в США назвали імена понад 300 знаменитостей із "файлів Епштейна"
Що відомо про українську модель, яка працювала на Епштейна?
Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" заявили, що в документах, оприлюднених Міністерством юстиції США, виявили листування української моделі з Джеффрі Епштейном.
За даними розслідування, модель, яку ідентифікують як Настю Н., спілкувалася з бізнесменом майже чотири роки – з 2015 до 2019-го. У переписці йдеться про пошук кандидаток на роль "асистентки", а також про надсилання фото та контактів дівчат.
Настя Н., яка працювала з Епштейном / Слідство.Інфо
Журналісти стверджують, що в одному з повідомлень Епштейн просив знайти йому асистентку віком 22 – 25 років, "розумну та готову подорожувати". У відповідь модель пообіцяла підшукати кандидаток. З матеріалів також випливає, що бізнесмен оплачував їй авіаквитки до України та назад, навчальні курси у США, придбав ноутбук MacBook та перераховував кошти – зокрема, йшлося про 10 тисяч доларів.
У частині листування згадується про поїздки однієї з дівчат на приватний острів Епштейна, який раніше фігурував у свідченнях жертв. Саме цей острів став одним із ключових елементів кримінальної справи проти бізнесмена.
Листування української моделі з Джеффрі Епштейном / Слідство.Інфо
Настя Н. на запит журналістів щодо коментаря не відповіла, а після отримання повідомлень закрила свою сторінку в інстаграмі. Її мати у коментарі зазначила, що донька нібито "осторонь цих подій" та пообіцяла передати їй інформацію про запит журналістів.
Що відомо про "файли Епштейна"?
Скандальні "файли Епштейна" містять понад 6 мільйонів сторінок документів, зокрема 2000 відео та 180 000 зображень. Всі ці матеріали викривають деталі злочинів фінансиста.
У файлах згадують імена відомих людей, серед них політики, артисти, науковці та інші впливові особистості. Зокрема, відомо про те, що у справі фігурує Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. Він тратив титул принца через звинувачення у зв'язках з Джеффрі Епштейном. Чарльз III відкликав патентну грамоту, позбавивши Ендрю титулів, а у 2026 році його заарештували за підозрою у зловживанні службовим становищем.
У США поширюється хвиля критики. Конгресмени звинуватили Мін'юст США та генпрокурорку Пем Бонді у приховуванні інформації та вибірковому розкритті документів у справі Епштейна. Вони також висловили невдоволення через те, що імена жертв були оприлюднені, а підозрюваних – приховані.