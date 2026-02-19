Эпштейн регулярно благодарил модели за "сотрудничество". Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Смотрите также Трамп, Обама, Маск и не только: в США назвали имена более 300 знаменитостей из "файлов Эпштейна"

Что известно об украинской модели, которая работала на Эпштейна?

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" заявили, что в документах, обнародованных Министерством юстиции США, обнаружили переписку украинской модели с Джеффри Эпштейном.

По данным расследования, модель, которую идентифицируют как Настю Н., общалась с бизнесменом почти четыре года – с 2015 до 2019-го. В переписке говорится о поиске кандидаток на роль "ассистентки", а также об отправке фото и контактов девушек.



Настя Н., которая работала с Эпштейном / Слідство.Інфо

Журналисты утверждают, что в одном из сообщений Эпштейн просил найти ему ассистентку в возрасте 22 – 25 лет, "умную и готовую путешествовать". В ответ модель пообещала подыскать кандидаток. Из материалов также следует, что бизнесмен оплачивал ей авиабилеты в Украину и обратно, учебные курсы в США, приобрел ноутбук MacBook и перечислял средства – в частности, речь шла о 10 тысячах долларов.

В части переписки упоминается о поездках одной из девушек на частный остров Эпштейна, который ранее фигурировал в показаниях жертв. Именно этот остров стал одним из ключевых элементов уголовного дела против бизнесмена.

Переписка украинской модели с Джеффри Эпштейном / Слідство.Інфо

Настя Н. на запрос журналистов относительно комментария не ответила, а после получения сообщений закрыла свою страницу в инстаграме. Ее мать в комментарии отметила, что дочь якобы "в стороне от этих событий" и пообещала передать ей информацию о запросе журналистов.

Что известно о "файлах Эпштейна"?