Про це розповів Sky News.
Що писали у щоденниках жертви Епштейна?
У "файлах Епштейна" знайшли альбом з підписаними фото. Він починається зі слів: "Колись давно жила-була маленька дівчинка, яка нічого не підозрювала...".
Альбом з "файлів Епштейна"
Також журналісти знайшли допит постраждалої на ім'я Шарлотта. Вона розповідала, що поїхала до Епштейна заробити грошей. Вона робила йому масаж, але не більше того, хоча той і пропонував їй гроші за секс.
Епштейн платив їй більше, коли та погодилася робити масаж без сорочки.
У шоденнику жертви Епштейна Кімберлі знайши більш неприємні подробиці. Він був написаний у період з 2001 по 2004 рік.
Вона описувала, що окрім неї у Епштейна була купа дівчат, але її він любив більше. Щоправда, їй робота у фінансиста набридла.
Я почуваюся розбитою та виснаженою. Я так до біса втомилася від цієї хворої та збоченої "гри", яка завдає такого фізичного та емоційного болю!
– писала Кімберлі.
Пізніше у своєму щоденнику Кімберлі детально описала те, що, здається, є травматичним переживанням багатоплідної вагітності. Вона описує якісь болісні процедури, але без деталей. З її записів стає очевидно, що дівчині абсолютно не до вподоби становище, у якому вона опинилася.
"Я занадто молода, а він занадто старий! Чому ніхто нічого не робить, я не розумію! Я цього не хочу! Я не хочу ще однієї болісної процедури, але я не хочу цього!" – писала вона.
Вона скаржилася на те, що її не випускають, а "компанія" усіх знайде, втекти, мовляв, неможливо.
Я так сильно виснажена. Моє тіло таке втомлене. Чи буду я колись вільною?
– каже останній допис дівчини.
У ФБР заявили, що Епштейн не керував мережею секс-торгівлі для впливових чоловіків
ФБР не знайшло достатньо доказів для обвинувачень у керуванні секс-торгівлею для еліти. Хоча відомство підтвердило факти сексуального насильства Джеффрі Епштейна над неповнолітніми.
Перевірка фінансових документів і матеріалів не виявила доказів злочинної діяльності, попри заяви однієї з жертв про передачу її впливовим знайомим Епштейна.