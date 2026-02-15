Про це розповів Sky News.

Дивіться також Один із "файлів" Епштейна розкриває нову і цікаву деталь про його відносини з Трампом, – CNN

Що писали у щоденниках жертви Епштейна?

У "файлах Епштейна" знайшли альбом з підписаними фото. Він починається зі слів: "Колись давно жила-була маленька дівчинка, яка нічого не підозрювала...".

Альбом з "файлів Епштейна"

Також журналісти знайшли допит постраждалої на ім'я Шарлотта. Вона розповідала, що поїхала до Епштейна заробити грошей. Вона робила йому масаж, але не більше того, хоча той і пропонував їй гроші за секс.

Епштейн платив їй більше, коли та погодилася робити масаж без сорочки.

У шоденнику жертви Епштейна Кімберлі знайши більш неприємні подробиці. Він був написаний у період з 2001 по 2004 рік.

Вона описувала, що окрім неї у Епштейна була купа дівчат, але її він любив більше. Щоправда, їй робота у фінансиста набридла.

Я почуваюся розбитою та виснаженою. Я так до біса втомилася від цієї хворої та збоченої "гри", яка завдає такого фізичного та емоційного болю!

– писала Кімберлі.

Пізніше у своєму щоденнику Кімберлі детально описала те, що, здається, є травматичним переживанням багатоплідної вагітності. Вона описує якісь болісні процедури, але без деталей. З її записів стає очевидно, що дівчині абсолютно не до вподоби становище, у якому вона опинилася.

"Я занадто молода, а він занадто старий! Чому ніхто нічого не робить, я не розумію! Я цього не хочу! Я не хочу ще однієї болісної процедури, але я не хочу цього!" – писала вона.

Зверніть увагу! Детально про те, що таке "файли Епштейна", хто він такий, як пов'язаний з Путіним і Трампом, та звідки усе почалося – читайте у великому матеріалі 24 Каналу.

Вона скаржилася на те, що її не випускають, а "компанія" усіх знайде, втекти, мовляв, неможливо.

Я так сильно виснажена. Моє тіло таке втомлене. Чи буду я колись вільною?

– каже останній допис дівчини.

У ФБР заявили, що Епштейн не керував мережею секс-торгівлі для впливових чоловіків