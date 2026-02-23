Співробітники Лувру прибрали сумнозвісне фото Ендрю через 15 хвилин. Про це повідомляє Euronews.

Активісти повісили фотографію Ендрю Маунтбеттена-Віндзора в одному з найбільших музеї світу, що розташований у Парижі, щоб показати, "яким світ пам'ятатиме" колишнього принца.

Вони додали до світлини підпис "Він зараз пітніє" – це відсилання до інтерв'ю, яке молодший брат короля Чарльза III дав у 2019 році у програмі Newsnight.

Під час розмови з журналісткою Емілі Мейтліс Ендрю заявив, що не може пітніти, тому обвинувачка Вірджинія Джуффре брехала про те, що бачила, як він пітніє у нічному клубі.

Для довідки! Вірджинія Джуффре звинуватила Ендрю Маунтбеттена-Віндзора у сексуальному насильстві. У 2021 році жінка подала цивільний позов проти нього. Справу врегулювали у 2022 році, колишній принц здійснив фінансову виплату. 25 квітня 2025 року Вірджинія покінчила життя самогубством.

Активісти повісили фото Ендрю у Луврі / Фото з інстаграму Everyone Hates Elon

Маунтбеттена-Віндзора сфотографували на задньому сидінні Range Rover після того, як його відпустили з поліцейської дільниці Норфолка через майже 12 годин після арешту. Ендрю затримали вранці 19 лютого за підозрою у зловживанні державною посадою.

Що відомо про арешт Ендрю Маунтбеттена-Віндзора?