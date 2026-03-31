Про це повідомляє BBC. Король Чарльз III та королева Камілла відвідають ранкову службу, також очікується, що серед присутніх будуть Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Великоднє зібрання у каплиці Святого Георгія – щорічна подія у королівському календарі. Члени родини зустрічаються з фотографами, коли прибувають на церковну службу.

Хоча принцеси Беатріс та Євгенія не приєднаються до родини на Великдень цього року, вони мають можливість відвідати майбутні королівські заходи, зокрема різдвяні збори в Сандрінгемі. Зазначається, що відсутність сестер на церковній службі узгоджена з королем Чарльзом III.

Нагадаємо! Торік Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, його колишня дружина Сара Фергюсон та їхні доньки, Беатріс та Євгенія, були присутні на великодній службі у Віндзорі.

Як пише Sky News, відповідне рішення було прийняте після того, як Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях не державній посаді минулого місяця.

Колишнього принца звинуватили у тому, що він ділився конфіденційною інформацією сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, коли обіймав посаду торгового посланця Великої Британії. Водночас брат короля Чарльза III неодноразово заперечував будь-які правопорушення, пов'язані з фінансистом.

Зауважимо, що колишнього принца Ендрю заарештували 19 лютого, у його 66-й день народження, проте відпустили з поліцейського відділку через декілька годин.

