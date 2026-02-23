Сотрудники Лувра убрали печально известное фото Эндрю через 15 минут. Об этом сообщает Euronews.

Активисты повесили фотографию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в одном из крупнейших музее мира, что расположен в Париже, чтобы показать, "каким мир будет помнить" бывшего принца.

Они добавили к фотографии подпись "Он сейчас потеет" – это отсылка к интервью, которое младший брат короля Чарльза III дал в 2019 году в программе Newsnight.

Во время разговора с журналисткой Эмили Мейтлис Эндрю заявил, что не может потеть, поэтому обвинительница Вирджиния Джуффре врала о том, что видела, как он потеет в ночном клубе.

Для справки! Вирджиния Джуффре обвинила Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в сексуальном насилии. В 2021 году женщина подала гражданский иск против него. Дело урегулировали в 2022 году, бывший принц осуществил финансовую выплату. 25 апреля 2025 года Вирджиния покончила жизнь самоубийством.

Активисты повесили фото Эндрю в Лувре / Фото из инстаграма Everyone Hates Elon

Маунтбеттена-Виндзора сфотографировали на заднем сиденье Range Rover после того, как его отпустили из полицейского участка Норфолка через почти 12 часов после ареста. Эндрю задержали утром 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственной должностью.

Что известно об аресте Эндрю Маунтбеттена-Виндзора?