Во время принудительного выселения из поместья Royal Lodge бывший герцог Йоркский Принц Эндрю якобы эмоционально вспоминал свою покойную мать. Об этом сообщает Daily Mail.
Смотрите также Грязные тайны монархии: все о связи принца Эндрю с секс-преступлениями Эпштейна
Что выкрикивал принц Эндрю во время выселения из Royal Lodge?
Издание отмечает, что в начале месяца он покинул 30-комнатный особняк в Виндзоре, где много лет проживал за символическую арендную плату. Решение о выселении приняли после усиления давления из-за его связей с финансистом Джеффри Эпштейн и новых расследований.
По словам инсайдеров, Эндрю не хотел покидать резиденцию и переезжать в Wood Farm в имении Сандрингем, где сейчас живет. В кругах, приближенных к дворцу, вызвало удивление то, что он апеллировал к имени покойной Елизаветы II.
Он отказывался выезжать или брать на себя ответственность. Когда ему сказали покинуть резиденцию, он неоднократно кричал, что является вторым сыном королевы,
– цитируют источники британские журналисты.
Кроме того, на этой неделе принца Эндрю задержали по подозрению в неподобающем поведении при исполнении обязанностей торгового представителя Великобритании. Его допрашивали около 11 часов, а после чего отпустили под следствие.
Что известно о связи принца Эндрю и Джеффри Эпштейна?
В конце января 2026 года стало известно, что Министерство юстиции США обнародовало новые файлы по делу Джеффри Эпштейна, среди которых фото, вероятно, бывшего принца Эндрю с неизвестной женщиной. Опубликованные электронные письма снова указывают на возможную связь между Эпштейном и Эндрю, о которой неоднократно говорили ранее.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением, также он появлялся в "файлах Эпштейна" – осужденного сексуального преступника. Король Чарльз III выразил обеспокоенность и поддерживает расследование, Эндрю находится под стражей полиции.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые прокомментировали дело, где фигурирует Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. В заявлении говорилось, что они сосредоточены на жертвах.