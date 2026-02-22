Во время принудительного выселения из поместья Royal Lodge бывший герцог Йоркский Принц Эндрю якобы эмоционально вспоминал свою покойную мать. Об этом сообщает Daily Mail.

Что выкрикивал принц Эндрю во время выселения из Royal Lodge?

Издание отмечает, что в начале месяца он покинул 30-комнатный особняк в Виндзоре, где много лет проживал за символическую арендную плату. Решение о выселении приняли после усиления давления из-за его связей с финансистом Джеффри Эпштейн и новых расследований.

По словам инсайдеров, Эндрю не хотел покидать резиденцию и переезжать в Wood Farm в имении Сандрингем, где сейчас живет. В кругах, приближенных к дворцу, вызвало удивление то, что он апеллировал к имени покойной Елизаветы II.

Он отказывался выезжать или брать на себя ответственность. Когда ему сказали покинуть резиденцию, он неоднократно кричал, что является вторым сыном королевы,

– цитируют источники британские журналисты.

Кроме того, на этой неделе принца Эндрю задержали по подозрению в неподобающем поведении при исполнении обязанностей торгового представителя Великобритании. Его допрашивали около 11 часов, а после чего отпустили под следствие.

Что известно о связи принца Эндрю и Джеффри Эпштейна?