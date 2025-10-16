Їхня зустріч відбулась у Віндзорському замку. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських.

До слова Принц Вільям нагородив відомо британського актора лицарським орденом

Принц Вільям та спадковий принц Хусейн обрали для важливої розмови темно-сині костюми, білі сорочки й краватки. Натомість принцеса Кейт одягнула молочну блузку з бантом на шиї та костюм пісочного кольору від бренду Roland Mouret, доповнивши коричневими туфлями-човниками від Ralph Lauren.

Її Високість вклала волосся локонами та зробила макіяж.



Принц і принцеса Уельські, принц Хусейн і принцеса Раджва / Фото з інстаграму принца Хусейна

Принцеса Раджва натомість обрала білосніжну сорочку, чорний топ-корсет на ґудзиках та прямі штани. Її образ доповнила чорна сумочка і срібні сережки-підвіски. Принцеса зібрала волосся у хвіст й також зробила легкий макіяж.

Раді вітати сьогодні вранці у Віндзорі Його Королівську Високість спадкового принца Йорданії Аль-Хусейна бін Абдаллу II та Її Королівську Високість принцесу Раджву,

– написали принц та принцеса Уельські.

Принц і принцеса Уельські та принц Хусейн з дружиною: відео

Нагадаємо, близько місяця тому Кейт Міддлтон кардинально змінила імідж та постала з новим кольором волосся, пише Vogue.

Попередні образи принцеси Уельської