Для виходу вона обрала стильний костюм у трендовому кольорі сезону. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку принца і принцеси Уельських.
Кейт Міддлтон з'явилася у яскраво-червоному штанному костюмі з V-подібним вирізом та асиметричним кроєм жакета від Alexander McQueen. До цього образу вона додала білу блузу та червоні підбори в тон вбрання.
Зауважимо, що за східним календарем 2026 рік – рік Червоного Вогняного Коня, тому червоний колір у цьому сезоні дедалі частіше з'являється в образах, манікюрі та макіяжі.
Look Кетрін доповнили лаконічні сережки та підвіска. До речі, глянець Hello! звернув увагу, що це золоте намисто Bali Birthstone Necklace з гранатом від лондонського бренду Auree.
Також Її Величність зробили хвилясту укладку та природний, нюдовий макіяж.
Для довідки! Кейт Міддлтон є покровителькою організації Rugby Football Union, успадкувавши ці обов'язки від принца Гаррі.
Що відомо про інші виходи Кейт Міддлтон у 2026 році?
- 8 січня принцеса Уельська разом з принцом Вільямом відвідали лікарню Чарінг-Крос у Лондоні.
- У медзакладі Її Величність зустрілася з лікарями й волонтерами.
- Для тієї зустрічі вона також одягнула штанний костюм. Щоправда, того разу він був у бордовому кольорі. Своє вбрання принцеса Уельська доповнила блузою з бантом, шоколадно-коричневою замшевою сумкою, підборами й сережками.