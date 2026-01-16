Для виходу вона обрала стильний костюм у трендовому кольорі сезону. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку принца і принцеси Уельських.

Кейт Міддлтон з'явилася у яскраво-червоному штанному костюмі з V-подібним вирізом та асиметричним кроєм жакета від Alexander McQueen. До цього образу вона додала білу блузу та червоні підбори в тон вбрання.

Зауважимо, що за східним календарем 2026 рік – рік Червоного Вогняного Коня, тому червоний колір у цьому сезоні дедалі частіше з'являється в образах, манікюрі та макіяжі.

Look Кетрін доповнили лаконічні сережки та підвіска. До речі, глянець Hello! звернув увагу, що це золоте намисто Bali Birthstone Necklace з гранатом від лондонського бренду Auree.

Також Її Величність зробили хвилясту укладку та природний, нюдовий макіяж.

Для довідки! Кейт Міддлтон є покровителькою організації Rugby Football Union, успадкувавши ці обов'язки від принца Гаррі.

Що відомо про інші виходи Кейт Міддлтон у 2026 році?