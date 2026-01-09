Під час візиту принцеса Уельська продемонструвала вишуканий образ. Пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Кейт Міддлтон з'явилася в бордовому костюмі від Roland Mouret, який вже одягала кілька разів, зокрема під час візиту до Бостона у 2022 році та на симпозіумі в рамках кампанії Shaping Us у 2023 році.

Принцеса Уельська доповнила свій образ блузою в тон з бантом від Me+Em, шоколадно-коричневою замшевою сумкою Hudson від DeMellier, туфлями на підборах Gianvito Rossi й сережками Cartier Trinity.

Принц та принцеса Уельські / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям зустрілися з працівниками лікарні й поспілкувалися з волонтерами благодійної організації NHS Charities Together, покровителями якої вони є.

Також принцеса Уельська поспілкувалася з волонтером, який працює з пацієнтами, що проходять хімієтерапію. Він розповів, як пацієнти та їхні відвідувачі змушені чекати годинами, на що Кетрін сказала: "Я знаю". Потім вона торкнулася руки Вільяма й уточнила: "Ми знаємо", передає HELLO! Magazine.

Кейт Міддлтон у лікарні Чарінг-Крос / Фото Getty Images

Що відомо про боротьбу Кейт Міддлтон з раком?