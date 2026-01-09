Під час візиту принцеса Уельська продемонструвала вишуканий образ. Пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Кейт Міддлтон з'явилася в бордовому костюмі від Roland Mouret, який вже одягала кілька разів, зокрема під час візиту до Бостона у 2022 році та на симпозіумі в рамках кампанії Shaping Us у 2023 році.
Принцеса Уельська доповнила свій образ блузою в тон з бантом від Me+Em, шоколадно-коричневою замшевою сумкою Hudson від DeMellier, туфлями на підборах Gianvito Rossi й сережками Cartier Trinity.
Принц та принцеса Уельські / Фото Getty Images
Кейт Міддлтон і принц Вільям зустрілися з працівниками лікарні й поспілкувалися з волонтерами благодійної організації NHS Charities Together, покровителями якої вони є.
Також принцеса Уельська поспілкувалася з волонтером, який працює з пацієнтами, що проходять хімієтерапію. Він розповів, як пацієнти та їхні відвідувачі змушені чекати годинами, на що Кетрін сказала: "Я знаю". Потім вона торкнулася руки Вільяма й уточнила: "Ми знаємо", передає HELLO! Magazine.
Кейт Міддлтон у лікарні Чарінг-Крос / Фото Getty Images
Що відомо про боротьбу Кейт Міддлтон з раком?
У березні 2024 року Кейт Міддлтон опублікувала відеозвернення, в якому повідомила, що лікується від раку. Вона відійшла від деяких королівських обов'язків, щоб приділити час здоров'ю.
У вересні принцеса Уельська розповіла, що завершила курс хімієтерапії. У січні 2025 року Кетрін поділилась, що в неї настала ремісія. Після цього жінка почала потрохи повертатись до роботи.