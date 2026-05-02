Як донька Кейт і Вільяма святкуватиме день народження наразі невідомо, однак для 24 Каналу незмінною традицією залишається публікація її найкращих світлин із люблячою родиною.

Повне ім'я принцеси – Шарлотта Елізабет Діана. У такому виборі батьки вшанували бабусю, принцесу Діану, і прабабусю, королеву Єлизавету II.

Якось видання Mirror писало, що у дівчинки є прізвисько. Кейт Міддлтон розповіла, що доньку називають не Шарлоттою, а Лотті. Королівський кореспондент Vanity Fair Кеті Нікол розповідала, що це не єдине прізвисько Шарлотти. Батьки також кажуть на неї "принцеса-воїн" через відповідний характер.

У 2024 році принцеса поспілкувалася з відомим натуралістом Девідом Аттенборо. Вона розповіла, що їй дуже подобаються павуки. Раніше принц Вільям розповів журналістам, що Шарлотта є великим шанувальником єдинорогів.

А нещодавно королівське подружжя відзначало 15-ту річницю шлюбу. Пара зробила світлину в приморському графстві Корнуолл на Великдень, пише The Telegraph. Кейт, Вільям і їхні діти позували лежачи на траві, мружачись від весняного сонця.



До речі! У 2024 році видання Outdoor Toys повідомило, що принцеса Шарлотта стала найбагатшою дитиною у світі. На той момент її статки становили 3,9 мільярда фунтів стерлінгів.