Для выхода она выбрала стильный костюм в трендовом цвете сезона. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.
Кейт Миддлтон появилась в ярко-красном брючном костюме с V-образным вырезом и асимметричным кроем жакета от Alexander McQueen. К этому образу она добавила белую блузу и красные каблуки в тон наряда.
Заметим, что по восточному календарю 2026 год – год Красной Огненной Лошади, поэтому красный цвет в этом сезоне все чаще появляется в образах, маникюре и макияже.
Look Кэтрин дополнили лаконичные серьги и подвеска. Кстати, глянец Hello! обратил внимание, что это золотое ожерелье Bali Birthstone Necklace с гранатом от лондонского бренда Auree.
Также Ее Величество сделали волнистую укладку и естественный, нюдовый макияж.
Для справки! Кейт Миддлтон является покровительницей организации Rugby Football Union, унаследовав эти обязанности от принца Гарри.
Что известно о других выходах Кейт Миддлтон в 2026 году?
- 8 января принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом посетили больницу Чаринг-Кросс в Лондоне.
- В медучреждении Ее Величество встретилась с врачами и волонтерами.
- Для той встречи она также надела брючный костюм. Правда, в тот раз он был в бордовом цвете. Свой наряд принцесса Уэльская дополнила блузой с бантом, шоколадно-коричневой замшевой сумкой, каблуками и серьгами.