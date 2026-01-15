Терен довольно резко обратился к Клопотенко. Пишет 24 Канал со ссылкой на Threads ветерана войны.
Александр Терен заказал доставку в ресторане "Муза", меню для которого создал Евгений Клопотенко, однако еду не получил.
Спасибо, что накормил (сарказм!). Заказал украинскую кухню в "Музе" от Клопотенко и понюхал дулю, потому что ничего не приехало! Ты хоть смотришь, кто и где твое имя использует?,
– написал ветеран войны.
Шеф-повар ответил Александру, назвав ситуацию досадной. Он отметил, что сам привезет еду ветерану.
Потому что это не просто бренд с моим лицом, это мой бренд,
– подчеркнул Клопотенко.
Терен обратился к Клопотенко / Скриншот с Threads
Одна из пользовательниц поинтересовалась у Евгения, считает ли он коммуникацию Александра адекватной. Шеф-повар заверил, что не имеет претензий к Терену.
Любой негативный опыт клиента с моим бизнесом для меня очень личный. Поэтому я решил, что привезти доставку самому – хорошая идея. Тем более мы знакомы,
– добавил Клопотенко.
Клопотенко об инциденте с Тереном / Скриншот с Threads
Впоследствии Евгений Клопотенко объяснил, что причиной инцидента стала техническая ошибка, возникшая в результате блэкаута. По словам шеф-повара, Терен использовал все возможные методы, чтобы решить проблему. Когда ничего не помогло, он решил сообщить о ситуации публично.
Здесь точно была наша вина с доставкой, поэтому я ему благодарен, потому что благодаря этому удалось выявить существенный баг в нашей системе, из-за которого не один он остался без еды (уже все исправили). Поэтому считайте доставку от меня личной благодарностью,
– написал Клопотенко.
Клопотенко назвал причину инцидента / Скриншот с Threads
Что известно о Евгении Клопотенко?
Евгений Клопотенко является соучредителем ресторанов "Сто лет назад вперед" и "Полтава", а также бистро "Другие" во Львове. Кроме того, он создал собственный кулинарный сайт.
Клопотенко участвовал в 5 сезоне проекта "МастерШеф" и стал победителем. Летом 2016 года поехал на обучение в кулинарную школу Le Cordon Bleu в Париже, а затем вернулся в Украину.
После обучения во Франции шеф-повар начал развивать культуру питания в Украине, в частности улучшил систему питания в школах. Также Евгений представляет украинскую кухню на международном уровне.