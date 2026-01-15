Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Терена. Мужчина показал фото награды.
Не пропустите Рассекретили новую девушку Александра Терена: кто она и чем занимается
12 января 2026 года на сайте Президента Украины опубликовали указ о награждении государственными наградами членов национальной сборной команды на международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных".
Владимир Зеленский отметил Александра Терена и других за достижение высоких спортивных результатов на "Играх Непокоренных", проходивших в 2023 и 2025 годах в Дюссельдорфе (Германия), Ванкувере и Вистлере (Канада). Отмечается, что они проявили самоотверженность и волю к победе и утвердили международный авторитет Украины.
Александр Терен получил орден "За заслуги" III степени / Фото из инстаграма ветерана
Напомним, что в сентябре 2023 года Александр Терен принял участие в международных спортивных соревнованиях и получил бронзовую медаль за плавание на 50 метров вольным стилем в классе ISB с результатом 50.66 секунды. Тогда "Игры Непокоренных" проходили в немецком городе Дюссельдорф.
Что известно об "Играх Непокоренных"?
"Игры Непокоренных" – международные спортивные соревнования, в которых принимают участие ветераны и военнослужащие, получившие ранения, травмы или заболевания при исполнении боевых обязанностей.
Мероприятие основал британский принц Гарри. Первые "Игры Непокоренных" состоялись в 2014 году в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне.
Украина впервые присоединилась к соревнованиям в 2017 году. Они проходили в Торонто.