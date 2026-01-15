Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Терена. Мужчина показал фото награды.

Не пропустите Рассекретили новую девушку Александра Терена: кто она и чем занимается

12 января 2026 года на сайте Президента Украины опубликовали указ о награждении государственными наградами членов национальной сборной команды на международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных".

Владимир Зеленский отметил Александра Терена и других за достижение высоких спортивных результатов на "Играх Непокоренных", проходивших в 2023 и 2025 годах в Дюссельдорфе (Германия), Ванкувере и Вистлере (Канада). Отмечается, что они проявили самоотверженность и волю к победе и утвердили международный авторитет Украины.

Александр Терен получил орден "За заслуги" III степени / Фото из инстаграма ветерана

Напомним, что в сентябре 2023 года Александр Терен принял участие в международных спортивных соревнованиях и получил бронзовую медаль за плавание на 50 метров вольным стилем в классе ISB с результатом 50.66 секунды. Тогда "Игры Непокоренных" проходили в немецком городе Дюссельдорф.

Что известно об "Играх Непокоренных"?