Теперь в сети рассекретили, кто она. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал INSTAМания.

Вас также может заинтересовать Больше не скрывают: Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем Салемом

Новую избранницу Александра зовут Екатерина. Из инстаграма известно, что она – основательница читательского клуба 1574, автор книги "Кто такая эта Кира?" и обозревательница украинской литературы.

Екатерина Смачило / Фото из ее инстаграма

Любимой Терена 33 года. Об этом она писала на своей странице в Threads.

Женщина родилась в Ровно, где жила до 16 лет. После университета Екатерина взяла себе gap year, устроившись на круизный лайнер. Она прошла два океана – Тихий и Атлантический.

Для справки! Gap year – это перерыв в учебе, который молодежь берет, чтобы попробовать себя в разных сферах: поработать, путешествовать, заняться волонтерством или подготовиться к поступлению. Это время помогает лучше понять свои интересы и определиться с будущим путем.

Сейчас Екатерина живет в Киеве, а также иногда путешествует.

Более 10 лет она работала в политическом и кризисном пиаре. Также женщина была привлечена к европейским инициативам, касающихся послевоенного восстановления Украины, и сотрудничала с Министерством юстиции, Верховной Радой, Национальным банком, представителями банковского сектора, областными администрациями, избирательными кампаниями и со многими другими проектами.

Екатерина Смачило / Фото из ее инстаграма

Сейчас мой главный фокус – развитие образовательно-развлекательного проекта, который имеет цель не только развлекать, но и открывать новое,

– написала избранница Терена.

Екатерина вместе с шестью коллегами создала сериал-курс об украинской литературе "УкрЛит: как сериал, только курс".

Из соцсетей известно, что она занимается спортом и по этическим соображениям не ест мясо уже более 7 лет.

Екатерина Смачило / Фото из ее инстаграма

Екатерину с Александром впервые вместе увидели 20 декабря на новогоднем концерте "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona" в киевском Дворце спорта. Об этом писало издание Blik.ua.

Что Александр Терен говорил о новых отношениях?