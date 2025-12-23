Теперь в сети рассекретили, кто она. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал INSTAМания.
Новую избранницу Александра зовут Екатерина. Из инстаграма известно, что она – основательница читательского клуба 1574, автор книги "Кто такая эта Кира?" и обозревательница украинской литературы.
Любимой Терена 33 года. Об этом она писала на своей странице в Threads.
Женщина родилась в Ровно, где жила до 16 лет. После университета Екатерина взяла себе gap year, устроившись на круизный лайнер. Она прошла два океана – Тихий и Атлантический.
Для справки! Gap year – это перерыв в учебе, который молодежь берет, чтобы попробовать себя в разных сферах: поработать, путешествовать, заняться волонтерством или подготовиться к поступлению. Это время помогает лучше понять свои интересы и определиться с будущим путем.
Сейчас Екатерина живет в Киеве, а также иногда путешествует.
Более 10 лет она работала в политическом и кризисном пиаре. Также женщина была привлечена к европейским инициативам, касающихся послевоенного восстановления Украины, и сотрудничала с Министерством юстиции, Верховной Радой, Национальным банком, представителями банковского сектора, областными администрациями, избирательными кампаниями и со многими другими проектами.
Сейчас мой главный фокус – развитие образовательно-развлекательного проекта, который имеет цель не только развлекать, но и открывать новое,
– написала избранница Терена.
Екатерина вместе с шестью коллегами создала сериал-курс об украинской литературе "УкрЛит: как сериал, только курс".
Из соцсетей известно, что она занимается спортом и по этическим соображениям не ест мясо уже более 7 лет.
Екатерину с Александром впервые вместе увидели 20 декабря на новогоднем концерте "Самая музыкальная елка страны с alyona alyona" в киевском Дворце спорта. Об этом писало издание Blik.ua.
Что Александр Терен говорил о новых отношениях?
- Пара находится в отношениях не так давно. По словам Терена, они с Екатериной встречаются "с зимы".
- "Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так дальше и будет", – отметил Александр.