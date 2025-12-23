И сделали это в необычный способ. Lida Lee рассказала о своих отношениях языком песни. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал певицы.
Тоже интересно Светлана Готочкина заинтриговала, трудно ли ей скрывать отношения с Тарасом Цимбалюком
Lida Lee запремьерила трек о любви "Схожі". В клипе к песне появился Даниэль Салем. В видеоработе они с Лидой показывают совместный быт: вечера за фильмами, прогулки с собаками, смех и глупости на кухне.
Именно сейчас мы оба почувствовали, что готовы поделиться нашей историей. Такой, какой она есть на самом деле – простой, нежной, настоящей. Без макияжа, без сценария. Мы счастливы вместе и хотим передать вам частичку этого тепла и света,
– отметила Lida Lee.
Lida Lee – "Схожі": смотрите видео онлайн
Кроме того, певица опубликовала совместное фото с мужчиной в инстаграм, добавив подпись: "Больше не друзья...".
Что известно об отношениях Lida Lee и Даниэля Салема?
- Lida Lee и Даниэль Салем вместе работали как ведущие шоу "Світанок" на канале М1. Кроме того, оба появились в фильме "Отпуск вслепую".
- Также военный снимался в клипе певицы на песню "Сама".
- Они рассказывали, что имеют близкие отношения и поддерживают друг друга в трудные моменты. В частности, отмечали, что собака Даниэля, которую зовут Салли, оставалась с Лидой, когда Салем ехал на службу.