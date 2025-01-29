Однако Даниэль заверил, что его с Lida Lee связывает только дружба. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Салема для kp.ua.

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У Даниэля Селам появилась собака, которую зовут Салли. Военнослужащий поделился, что когда уезжает на службу, то она остается с Lida Lee.

Мы очень подружились с Лидой, действительно стали поддержкой друг для друга во многих моментах. И я очень благодарен Лиде за помощь,

– отметил телеведущий.

Он также рассказал, что Салли спасли под Купянском, что на Харьковщине. Мужчина признался, что эта история и собака являются очень особенными для него.

Даниэль Салем отреагировал на слухи о романе с Lida Lee

Даниэль Салем посоветовал людям найти в жизни такого друга как Lida Lee. По его словам, настоящая дружба – это большая редкость. Военнослужащий поблагодарил певицу за дружбу и ответил на слухи об их романе.

Людям всегда надо что-то дорисовывать. Так пусть себе дорисовывают. Кто мы такие, чтобы говорить им, что делать или не делать,

– высказался Салем.

Стоит отметить, что ранее Lida Lee признавалась, что Даниэль Салем был одним из первых, кто поддержал ее в трудный период жизни. Защитник снялся в клипе певицы на песню "Сама", где стал олицетворением смелости и мужества, а также воплотил образ людей, которые всегда готовы подставить плечо близким.