К тому же военный высказался и о моральном состоянии. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Kp.ua.

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Даниэль Салем признался, что ходит к психологу, а вот за здоровьем ему не удается так тщательно следить.

Вообще ничего не слышу на левое ухо. Когда получил пулю в броник, у меня треснула лопатка, и при изменениях температуры чувствую сильную боль. Но не хватает времени заниматься здоровьем, если честно. Это очень плохой пример,

– подчеркнул защитник.

Что известно о вступлении Даниэля Салема в Вооруженные силы Украины