Подробнее о решении депутата и мировом тренде с "сигмами", пишет Show 24.

Не пропустите Леся Никитюк беременна первенцем, – СМИ

Так, по мнению Нелли Риль, которая представляет немецкую партию Volt, тренд с "Сигма бой" транслирует патриархальные и пророссийские взгляды. Она считает его примером того, как Россия пытается проникнуть в европейское публичное пространство через социальные сети. Свою позицию она подкрепила недавним разговором с министром культуры Украины.

Министр обратил мое внимание на то, что культурное наследие – это не только учебники по истории и музеи, но и украинский язык, музыка и современные украинские инфлюенсеры. Россия нацелена на все это. ЕС должен решительно поддержать Украину и противодействовать даже таким тонким попыткам инфильтрации и фальсификации,

– отметила Нелла Риль.

Отметим, "Сигма бой" – русская песня, которую исполняют юные блогеры Бетси (11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция попала в топовые чарты YouTube и Spotify, где даже была на первом месте в мировом рейтинге Viral 50 Global.

Кто такие "сигмы" и почему о них говорят в соцсетях

Термин "сигма" возник из исследований поведения животных, где ученые сначала использовали слово "альфа" для обозначения лидеров в стае. С 90-х годов СМИ начали называть "альфами" успешных и влиятельных мужчин, а впоследствии появилась популярная классификация мужских типов по буквам греческого алфавита – альфа, бета, гамма и омега.

Для справки! Сигма – восемнадцатая буква греческого алфавита, которая имеет значение 200.

В 2010 году американец Теодор Роберт Билл добавил к этой классификации новый тип – "сигма". По его теории, сигмы находятся на одном уровне с альфами, но имеют одно ключевое отличие – им не нужен коллектив для самореализации.

В сети сигму описывают как "одинокого волка", который живет по собственным правилам. Такому человеку не нужно одобрение других, он естественно привлекает людей, но держится в стороне. Сигмы обычно молчаливы и закрыты, но в то же время амбициозны, креативны и мыслят нестандартно.

Термин часто используют для характеристики неоднозначных персонажей кино и сериалов. Самым известным примером считают Патрика Бейтмана из "Американского психопата".

К этой категории также относят героев фильмов "Джон Уик", "Драйв", "Таксист", "Острые козырьки", "Бойцовский клуб" и "Джокер".

Здесь важно отметить, что сегодня термин "сигма" используют не только в отношении мужчин – так могут называть и женщин с похожими чертами характера.

Более того, это слово часто употребляют просто как синоним к "крутой" или "классный", без привязки к личностным характеристикам.