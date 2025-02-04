Что известно о новом тренде – читайте в материале 24 Канала.

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В чем заключается новый тренд

Все началось с видео с участием персонажа мультсериала Барта Симпсона, который удивляется, что только не делают китайцы. Этот звук подхватили пользователи тиктока, которые теперь создают забавные видео, в которых демонстрируют неожиданные "заказы" с онлайн-платформы Temu.

Так, в одном из таких видео, опубликованном пользовательницей @nkvrch, она утверждает, что получила новую сестру, заказанную на Temu. Это видео быстро стало вирусным, собрав тысячи просмотров и лайков.

В сети завирусился новый тренд: смотрите видео

Украинцы поддерживают тренд: смотрите видео

Существуют и другие адаптации тренда: смотрите видео

Жизненная ситуация: смотрите видео

Вероятно, тренд начался именно с этого фрагмента мультфильма "Симпсоны".

С чего начался вирусный тренд: смотрите видео