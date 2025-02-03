В тиктоке появилось немало видео, на которых показали современные образы Леси Украинки, Тараса Шевченко и Василия Стуса. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также "Иисус, доверяю тебе": в сети распространяется тренд от лыжников, которые отдыхают в Буковеле

В видео, опубликованном пользователем @lessons.4.you, ИИ показал, как бы сейчас выглядели эти выдающиеся общественные деятели. Так, Леся Украинка предстает как молодая женщина с модной прической и макияжем, Тарас Шевченко – как мужчина в современной одежде, а Василий Стус – в виде стильного интеллектуала.

Как ИИ видит Лесю Украинку
Как ИИ видит Лесю Украинку / Фото из соцсетей

Как ИИ видит Марко Вовчка
Как ИИ видит Марко Вовчка / Фото из соцсетей

Как ИИ видит Лина Костенко
Как ИИ видит Лину Костенко / Фото из соцсетей

Как ИИ видит Люко Дошвар
Как ИИ видит Люко Дошвар / Фото из соцсетей

Как ИИ видит Тараса Шевченко
Как ИИ видит Тараса Шевченко / Фото из соцсетей

Реакция соцсетей

В соцсетях украинцы в восторге от этого тренда. Они не только одобрительно реагируют на такие перевоплощения, но и оценивают их внешность в современной интерпретации.

Как бы выглядели выдающиеся украинские писатели и общественные деятели сейчас: смотрите видео

Украинцы оценивают внешность украинских писателей и общественных деятелей: смотрите видео

Вот, какие комментарии оставляли пользователи о Тарасе Шевченко:

  • "Ничего себе так Тарасик".
  • "А мне нравится, очень красивый получился мужчина".
  • "Мне почему-то похож на Джима Керри".
  • "Похоже больше на Лео, мужа Пайпер из "Все женщины ведьмы".