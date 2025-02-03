У тіктоці з'явилося чимало відео, на яких показали сучасні образи Лесі Українки, Тараса Шевченка та Василя Стуса. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У відео, опублікованому користувачем @lessons.4.you, ШІ показав, як би зараз виглядали ці видатні громадські діячі. Так, Леся Українка постає як молода жінка з модною зачіскою та макіяжем, Тарас Шевченко – як чоловік у сучасному одязі, а Василь Стус – у вигляді стильного інтелектуала.



Як ШІ бачить Лесю Українку / Фото із соцмереж



Як ШІ бачить Марко Вовчка / Фото із соцмереж



Як ШІ бачить Ліну Костенко / Фото із соцмереж



Як ШІ бачить Люко Дошвар / Фото із соцмереж



Як ШІ бачить Тараса Шевченка / Фото із соцмереж

Реакція соцмереж

У соцмережах українці в захваті від цього тренду. Вони не лише схвально реагують на такі перевтілення, але й оцінюють їхню зовнішність у сучасній інтерпритації.

Як би виглядали видатні українські письменники та громадські діячі зараз: дивіться відео

Українці оцінюють зовнішність українських письменників та громадських діячів: дивіться відео

Ось, які коментарі залишали користувачі про Тараса Шевченка: