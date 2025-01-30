У чому полягає суть тренду – розповідає 24 Канал.

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Цьогоріч Буковель залишається одним із найпопулярніших гірськолижних курортів України, приваблюючи увагу тисяч людей. Курорт відомий не лише фантастичними видами, але й відносно легкими трасами. Чого не можна сказати про Драгобрат.

У тіктоці користувачка з ніком @dashasams опублікувала відео, на якому порівнює катання у Буковелі та на Драгобраті. Друга частина відео іронічно супроводжується піснею зі словами "Ісусе, довіряю тобі".

Мережею шириться тренд від лижників: дивіться відео

Користувачі соцмереж були в захваті від такого кумедного порівняння, адже загальновідомо, що траси на Драгобраті – не для новачків. Ось, які коментарі залишали люди:

"Я б не довіряла Ісусу в цій ситуації, а раптом він хоче зустрітись особисто".

"Цей спуск ще дуже простий для Драгобрату".

"Зато дешевше. Навіть, якщо з похованням рахувати".

Українці підтримали тренд та показали, як вони катаються цього року.

Порівняння трас у Буковелі та на Драгобраті: дивіться відео

Вайб катання на лижах для новачків: дивіться відео

Небезпечний спуск: дивіться відео