Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток mvs.ua.

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Відео оприлюднили 25 січня на сторінці Міністерства внутрішніх справ у тіктоці.

Українські рятувальники долучились до тренду,

– мовиться у підписі до відео.

Також вони тегнули канадського рятувальника, який веде свій блог у тіктоці і танцює у службовій формі під різні треки.

Українські рятувальники розірвали мережу новим трендом: дивіться відео

Реакція соцмереж

Відео лише за 2 дні набрало понад 1,2 мільйона переглядів, понад 122 тисячі вподобань та понад 1300 коментарів. Ось, які коментарі залишали люди: