Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток mvs.ua.

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Відео оприлюднили 25 січня на сторінці Міністерства внутрішніх справ у тіктоці.

Українські рятувальники долучились до тренду,
– мовиться у підписі до відео.

Також вони тегнули канадського рятувальника, який веде свій блог у тіктоці і танцює у службовій формі під різні треки.

Українські рятувальники розірвали мережу новим трендом: дивіться відео

Реакція соцмереж

Відео лише за 2 дні набрало понад 1,2 мільйона переглядів, понад 122 тисячі вподобань та понад 1300 коментарів. Ось, які коментарі залишали люди:

  • "Викликав рятувальників, бо загорілась Москва, тим часом рятувальники".
  • "А тут можна писати, що ви вогонь?".
  • "Закриваємо тренд, вони виграли".
  • "Тим часом я в палаючому будинку".
  • "Ті, хто повинні тушити, підпалили".
  • "На фоні палаючого Кремля було б топ".