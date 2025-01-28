Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток mvs.ua.
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Видео обнародовали 25 января на странице Министерства внутренних дел в тиктоке.
Украинские спасатели присоединились к тренду,
– говорится в подписи к видео.
Также они тегнули канадского спасателя, который ведет свой блог в тиктоке и танцует в служебной форме под различные треки.
Украинские спасатели разорвали сеть новым трендом: смотрите видео
Реакция соцсетей
Видео только за 2 дня набрало более 1,2 миллиона просмотров, более 122 тысяч лайков и более 1300 комментариев. Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "Вызвал спасателей, потому что загорелась Москва, тем временем спасатели".
- "А здесь можно писать, что вы огонь?".
- "Закрываем тренд, они выиграли".
- "Тем временем я в горящем доме".
- "Те, кто должны тушить, подожгли".
- "На фоне горящего Кремля было бы топ".