Как создать такое видео – рассказывает 24 Канал.
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Как создать видео, где люди обнимают себя с детства
Для создания такого видео нужно сделать коллаж из двух фото: из настоящего и из детства. Далее нужно зайти в приложение PixVerse. Загружаем в приложение наш коллаж и пишем ниже текст:
The girl on the left hugs the little girl on the right very gently and kisses her on the forehead.
После этого внизу будет кнопочка Create. Нажимаем на нее и наслаждаемся результатом.
Интересно! Приложение дает 3 бесплатные попытки для генерирования изображения. Все дальнейшие действия будут платными.
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