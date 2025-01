Как создать такое видео – рассказывает 24 Канал.

Как создать видео, где люди обнимают себя с детства

Для создания такого видео нужно сделать коллаж из двух фото: из настоящего и из детства. Далее нужно зайти в приложение PixVerse. Загружаем в приложение наш коллаж и пишем ниже текст:

The girl on the left hugs the little girl on the right very gently and kisses her on the forehead.

После этого внизу будет кнопочка Create. Нажимаем на нее и наслаждаемся результатом.

Интересно! Приложение дает 3 бесплатные попытки для генерирования изображения. Все дальнейшие действия будут платными.

Как выглядит вирусный тренд: смотрите видео