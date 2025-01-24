Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.
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Что было на листе бумаги
Мужчина отметил, что на бумажке был логотип из известного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", а именно: круг, треугольник и квадрат. На другой стороне бумаги была информация о том, когда состоится событие.
Таким образом мужчину пригласили принять участие в "играх в кальмара", где победители игры получат призы, в частности "новую бутылку воды, шоколадные конфеты и тому подобное". Сам мужчина подумал, что записка выглядела так, будто ее написали дети.
Увидел вот это сегодня. Не думаю, что я пойду,
– откровенно признался мужчина.
Что было на обратной стороне / Фото Reddit
Реакция соцсетей
В комментариях пользователи разделились в своих мыслях – одни советовали не обращать внимания на эту "глупую шутку". Вторые посоветовали мужчине выяснить, какой именно "остряк" решил так неудачно пошутить.
- "Если это сделал ребенок, это действительно очень мило".
- "Вот интересно – какие такие игры можно сделать в Великобритании как в сериале? Бульдог, погоня за поцелуями, гелевые шарики, конфеты или выстоять в очереди на автобус?".
Третья группа комментаторов убеждена, что такая "игра" с такими призами просто будет "неинтересной".