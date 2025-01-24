Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Укрзализныци.

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На своей странице в фейсбуке Укрзализныця опубликовала письмо, в котором "гражданин Украины" пожаловался на отсутствие прямого железнодорожного сообщения с оккупированными Крымом и Донецком уже десять лет. Он также попросил объяснить, по "какой причине нет сообщения с Беларусью".

В компании национального перевозчика обратились к украинцам и попросили подписчиков придумать креативный ответ. Лучший вариант они отправят официально.



"Пассажир" спросил, почему нет поездов в Донецк / Скриншот

Реакция украинцев

В комментариях некоторые подписчики советуют "гражданину Украины" обратиться в СБУ. Некоторые советуют обратиться в ближайший ТЦК и СП, чтобы ускорить восстановление полноценного железнодорожного сообщения.

Вот, какие ответы предоставляли украинцы:

"Если у Вас возникают трудности в понимании этих объективных причин (прекращение железнодорожного сообщения – 24 Канал), настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам Киевской городской психиатрической больницы № 1 имени И.П. Павлова по адресу".

"В Крым вас может доставить дрон Морской малыш, в Донецк – Паляница – дальнобойная ракета-дрон украинского производства. А в Беларусь, это уже ваша проблема. Мы помогаем сообщением в Украине!".

"Уважаемый ....! Начнем издалека: с Николаем II случилась досадная неприятность...".

"Если бы существовало сообщение с оркостаном, то можно было бы написать "Чемодан-Вокзал-Россия". А так, это даже трудно комментировать...".

Справка. Отсутствие железнодорожного сообщения между Украиной и временно оккупированными территориями, включая Крым и части Донецкой и Луганской областей, объясняется рядом причин, которые связаны с геополитической ситуацией, безопасностью и международным правом.



Незаконная аннексия Крыма привела к разрыву официальных транспортных связей между материковой Украиной и полуостровом. А война на Востоке Украины, начавшаяся в 2014 году, сделала невозможным безопасное железнодорожное сообщение с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.