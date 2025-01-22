Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mainichi Shimbun.
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Что этому предшествовало
Аквариум Кайкекан в префектуре Ямагучи временно закрылся на реконструкцию в декабре 2024 года. После этого у рыбы-месяца начались проблемы со здоровьем:
- она перестала есть медуз,
- начала тереться о стенки аквариума.
В Японии к стенам аквариума рыбы-луны приклеили фото людей / Фото Mainichi Shimbun
Сотрудники заподозрили наличие паразитов или проблемы с пищеварением. Однако впоследствии один из них предположил, что рыбе стало одиноко без посетителей. Чтобы протестировать эту гипотезу, к аквариуму снаружи приклеили фото людей и форму работников. На следующий день рыба начала есть, и вскоре ее здоровье наладилось.
Она очень коммуникабельна и постоянно подплывала к посетителям, когда они подходили к аквариуму,
– объяснил описывающий один из сотрудников.
Справка. Рыба-луна встречается во всех океанах мира. В неволе они могут жить до 10 лет, но нечасто встречаются в аквариумах.