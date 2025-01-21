24 Канал собрал самые смешные мемы об инаугурации Трампа.

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Мелания Трамп в образе Клавдии Петровны

Несмотря на то, что Мелания Трамп вместе со стилистами продумывала каждую деталь своего образа, она все равно попала в курьезную ситуацию. Ее роскошная шляпка была в центре внимания и стала предметом для шуток и мемов в соцсетях.



Мелания Трамп в образе Клавдии Петровны / Фото из соцсетей



Шутку быстро подхватили в сети / Фото из соцсетей



Мелания Трамповна или Клавдия Петровна / Фото из соцсетей



А, может, это намек / Фото из соцсетей



Меланию Трамп сравнили с торшером / Фото из соцсетей



Трамп и Клавдия Петровна в Белом доме / Фото "Баба и кот"

Еще одна жизненная ситуация: когда парень хочет поцеловать тебя, а ты только закончила делать макияж.



Шляпа, чтобы не целоваться / Фото из соцсетей

Странное поведение Илона Маска

В центре внимания также оказался гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск. Он отличился странным поведением на инаугурации Дональда Трампа, выполнив странный танец и жест, похожий на нацистское приветствие.



Маск использовал нацистское приветствие / Фото из соцсетей



Как Маск будет налаживать контакт с марсианами / Фото из соцсетей



Макс "зигует" / Фото Goni

Больше о странном и непонятном поведении Илона Маска – читайте в нашем материале.

Трамп и окончание войны

Еще во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что закончит войну России против Украины за 24 часа. Что ж, мы ждем, время пошло.



Трамп обещал, что закончит войну за 24 часа / Фото из соцсетей



Пост сдал – пост принял / Фото из соцсетей



Реакция Трампа на действия Маска / Фото Goni