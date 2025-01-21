Самые смешные мемы о поведении Маска на инаугурации собрал 24 Канал.
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Странное поздравление Маска
Миллиардер оскандалился на так называемом президентском параде, на котором присутствовали сторонники Трампа. Маск сначала исполнил странный танец, а потом поднял руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.
Несмотря на то, что некоторые издания вырезали из видео "зигование" Маска, все же эти кадры попали в сеть и подняли волну возмущения. В соцсетях активно обсуждают жест миллиардера.
"Приветствие" Маска: смотрите видео
После этого сеть взорвалась мемами.
Илон Маск и Владимир Зеленский / Фото "Последний капиталист"
Маск разошелся / Фото Goni
Сначала нацистское поздравление, а что же дальше / Фото из соцсетей
Сам глава SpaceX пока что свой жест никак не комментировал. А вот некоторые российские каналы попытались его оправдать. Они пишут, что Илон Маск не "согнул", а выполнил "Салют Беллами" – жест, который является частью ритуала клятвы верности флагу США.
Что еще делал Маск на инаугурации
Также в сети появилось видео, на котором Илон Маск ведет себя довольно странно и неестественно. У него кружится голова и закатываются глаза.
Как вел себя Маск: смотрите видео
Моментами Маск был растерян и думал о чем-то своем. В сети не оставили этот взгляд без внимания.
О чем же думал Маск / Фото из соцсетей
Новая реальность после инаугурации Трампа / Фото из соцсетей
Украинцы предположили, что Маск употреблял запрещенные вещества. Такое пару раз случалось и в нашем парламенте.
Это же было уже / Фото NV
На поведение Маска отреагировал и Стерненко / Фото NV
Что о поведении Маска говорят украинцы / Фото NV
Реакция сети на поведение Маска / Фото NV