Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Укрзалізниці.

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На своїй сторінці у фейсбуці Укрзалізниця опублікувала лист, у якому "громадянин України" поскаржився на відсутність прямого залізничного сполучення з окупованими Кримом та Донецьком вже десять років. Він також попросив пояснити, з "якої причини немає сполучення з Білоруссю".

У компанії національного перевізника звернулися до українців та попросили підписників вигадати найкреативнішу відповідь. Найкращий варіант вони відправлять офіційно.

Пасажир запитав, чому нема потягів до Донецька
"Пасажир" запитав, чому нема потягів до Донецька / Скриншот

Реакція українців

У коментарях деякі підписники радять "громадянину України" звернутися до СБУ. Деякі радять звернутися до найближчого ТЦК та СП, щоб пришвидшити відновлення повноцінного залізничного сполучення.

Ось, які відповіді надавали українці:

  • "Якщо у Вас виникають труднощі у розумінні цих об'єктивних причин (припинення залізничного сполучення – 24 Канал), наполегливо рекомендуємо звернутися до фахівців Київської міської психіатричної лікарні № 1 імені І.П. Павлова за адресою".
  • "До Криму вас може доставити дрон Морський малюк, до Донецька – Паляниця – далекобійна ракета-дрон українського виробництва. А до Білорусі, то вже ваша проблема. Ми допомагаємо сполученням в Україні!".
  • "Шановий ….! Почнемо здалеку: з Ніколаєм ІІ трапилась прикра неприємність…".
  • "Якби існувало сполучення з оркостаном, то можна було б написати «Чемодан-Вокзал-Росія». А так, це навіть важко коментувати…".

Довідка. Відсутність залізничного сполучення між Україною та тимчасово окупованими територіями, включаючи Крим і частини Донецької та Луганської областей, пояснюється низкою причин, які пов'язані з геополітичною ситуацією, безпекою та міжнародним правом.

Незаконна анексія Криму призвела до розриву офіційних транспортних зв'язків між материковою Україною та півостровом. А війна на Сході України, яка почалася у 2014 році, зробила неможливим безпечне залізничне сполучення з окупованими районами Донецької та Луганської областей.