Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Дивіться також "Пасажир" запитав, чому нема потягів до Донецька: Укрзалізниця просить допомогти з відповіддю

Що було на аркуші паперу

Чоловік зазначив, що на папірці був логотип з відомого південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", а саме: коло, трикутник і квадрат. На іншому боці паперу була інформація про те, коли відбудеться подія.

У такий спосіб чоловіка запросили взяти участь в "іграх у кальмара", де переможці гри отримають призи, зокрема "нову пляшку води, шоколадні цукерки тощо". Сам чоловік подумав, що записка виглядала так, ніби її написали діти.

Побачив ось це сьогодні. Не думаю, що я піду,

– відверто зізнався чоловік.



Що було на зворотньому боці / Фото Reddit

Реакція соцмереж

У коментарях дописувачі розділилися у своїх думках – одні радили не звертати уваги на цей "дурнуватий жарт". Другі порадили чоловіку вияснити, який саме "дотепник" вирішив так невдало пожартувати.

"Якщо це зробила дитина, це справді дуже мило".

"От цікаво – які такі ігри можна зробити у Великій Британії як у серіалі? Бульдог, гонитва за поцілунками, гелеві кульки, цукерки чи вистояти в черзі на автобус?".

Третя група коментаторів переконана, що така "гра" з такими призами просто буде "нецікавою".