Детальніше про рішення депутатки та світовий тренд з "сигмами", пише Show 24.

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Так, на думку Нелли Ріль, яка представляє німецьку партію Volt, тренд з "Сигма бой" транслює патріархальні та проросійські погляди. Вона вважає його прикладом того, як Росія намагається проникнути в європейський публічний простір через соціальні мережі. Свою позицію вона підкріпила нещодавньою розмовою з міністром культури України.

Міністр звернув мою увагу на те, що культурна спадщина – це не лише підручники з історії та музеї, але й українська мова, музика та сучасні українські інфлюенсери. Росія націлена на все це. ЄС має рішуче підтримати Україну і протидіяти навіть таким тонким спробам інфільтрації та фальсифікації,

– зазначила Нелла Ріль.

Зазначимо, "Сигма бой" – російська пісня, яку виконують юні блогерки Бетсі (11 років) та Марія Янковська (12 років). Композиція потрапила до топових чартів YouTube і Spotify, де навіть була на першому місці у світовому рейтингу Viral 50 Global.

Хто такі "сигми" та чому про них говорять у соцмережах

Термін "сигма" виник із досліджень поведінки тварин, де вчені спочатку використовували слово "альфа" для позначення лідерів у зграї. З 90-х років ЗМІ почали називати "альфами" успішних і впливових чоловіків, а згодом з'явилася популярна класифікація чоловічих типів за літерами грецького алфавіту – альфа, бета, гамма та омега.

Для довідки! Сигма – вісімнадцята літера грецького алфавіту, яка має значення 200.

У 2010 році американець Теодор Роберт Білл додав до цієї класифікації новий тип – "сигма". За його теорією, сигми перебувають на одному рівні з альфами, але мають одну ключову відмінність – їм не потрібен колектив для самореалізації.

В мережі сигму описують як "самотнього вовка", який живе за власними правилами. Такій людині не потрібне схвалення інших, вона природно приваблює людей, але тримається осторонь. Сигми зазвичай мовчазні та закриті, але водночас амбітні, креативні та мислять нестандартно.

Термін часто використовують для характеристики неоднозначних персонажів кіно та серіалів. Найвідомішим прикладом вважають Патріка Бейтмана з "Американського психопата".

До цієї категорії також відносять героїв фільмів "Джон Уік", "Драйв", "Таксист", "Гострі картузи", "Бійцівський клуб" та "Джокер".

Тут важливо зазначити, що сьогодні термін "сигма" використовують не лише щодо чоловіків – так можуть називати й жінок зі схожими рисами характеру.

Ба більше, це слово часто вживають просто як синонім до "крутий" чи "класний", без прив'язки до особистісних характеристик.