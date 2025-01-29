Однак Даніель запевнив, що його з Lida Lee пов'язує лише дружба. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Салема для kp.ua.

Теж цікаво Відчуваю сильний біль, – Салем, який в ЗСУ, вперше за довгий час прокоментував стан здоров'я

У Даніеля Селам з'явилася собака, яку звати Саллі. Військовослужбовець поділився, що коли їде на службу, то вона залишається з Lida Lee.

Ми дуже подружилися з Лідою, справді стали підтримкою одне для одного в багатьох моментах. І я дуже вдячний Ліді за допомогу,

– зазначив телеведучий.

Він також розповів, що Саллі врятували під Куп'янськом, що на Харківщині. Чоловік зізнався, що ця історія та собака є дуже особливими для нього.

Даніель Салем відреагував на чутки про роман з Lida Lee

Даніель Салем порадив людям знайти у житті такого друга як Lida Lee. За його словами, справжня дружба – це велика рідкість. Військовослужбовець подякував співачці за дружбу та відповів на чутки про їхній роман.

Людям завжди треба щось домальовувати. То хай собі домальовують. Хто ми такі, щоб казати їм, що робити чи не робити,

– висловився Салем.

Варто зазначити, що раніше Lida Lee зізнавалася, що Даніель Салем був одним із перших, хто підтримав її у важкий період життя. Захисник знявся у кліпі співачки на пісню "Сама", де став уособленням сміливості та мужності, а також втілив образ людей, які завжди готові підставити плече близьким.