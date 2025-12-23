Многие подозревают, что актер до сих пор находится в отношениях со Светланой, ведь их много раз видели вместе, как после расставания, так и во время съемок проекта "Холостяк". На этот раз у бизнесвумен читатели напрямую поинтересовались об отношениях с Цимбалюком, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Готочкиной.
Читайте также Наталья Денисенко отреагировала на слова кумы Мишиной, которая обвинила ее во лжи
Светлана стала на путь, чтобы подогреть слухи о романе со своим экссом. Подписчики интересовались у блогера именно об отношениях с Цимбалюком. Бизнесвумен ответила довольно неоднозначно.
По сравнению с правдой сериал "Санта-Барбара" покажется неинтересным, – заинтриговала женщина.
Светлана Готочкина подогрела слухи о романе с Цимбалюком / Скриншот из инстаграм-сторис
Кто-то из пользователей поинтересовался, не сложно ли ей "шифроваться" с Тарасом, в то время, когда по телевидению транслируют "Холостяк". Светлана же ответила то ли с нотами сарказма, или же действительно подтвердила, что кое-что между ними с Цимбалюком таки есть.
Нет, нормально. Не переживайте,
– отписала Готочкина.
Светлана Готочкина подогрела слухи о романе с Цимбалюком / Скриншот из инстаграм-сторис
Что интересно, в сентябре Тараса Цимбалюка замечали в компании Светланы. Он посетил презентацию коллекции бренда своей бывшей девушки и прошелся по подиуму в ее наряде. Соответствующие фото он публиковал в своем инстаграме.
Что известно об отношениях Готочкиной и Цымбалюка?
- Пара познакомилась благодаря общей подруге. В 2023 году состоялось знакомство с родителями актера, а в 2024 – пара отпраздновала два года отношений. Но в начале 2025 года распространились первые слухи, что Тарас и Светлана больше не вместе.
- Ни Тарас, ни Светлана публично не комментировали завершение отношений. А в апреле 2025 года стало известно, что Цимбалюк новый главный герой проекта "Холостяк".
- На днях, 16 декабря, актер праздновал день рождения. Тарасу Цимбалюку исполнилось 36 лет. Вдруг в сети появилось поздравление от Светланы. Она опубликовала совместное фото с мужчиной, на котором он обнимает ее за плечи, а также добавила текст.