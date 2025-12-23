Чимало людей підозрює, що актор досі перебуває у стосунках зі Світланою, адже їх чимало разів бачили разом, як після розставання, так і під час знімань проєкту "Холостяк". Цього разу у бізнесвумен читачі напряму поцікавились про стосунки з Цимбалюком, пише 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Готочкіної.

Світлана стала на шлях, щоб підігріти чутки про роман зі своїм ексом. Підписники цікавились у блогерки саме про стосунки з Цимбалюком. Бізнесвумен відповіла доволі неоднозначно.

У порівнянні з правдою серіал "Санта-Барбара" здасться нецікавим, – заінтригувала жінка.

Світлана Готочкіна підігріла чутки про роман із Цимбалюком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хтось із користувачів поцікавився, чи не складної їй "шифруватись" з Тарасом, у той час, коли по телебаченню транслюють "Холостяк". Світлана ж відповіла чи то з нотами сарказму, або ж таки дійсно підтвердила, що дещо між ними із Цимбалюком таки є.

Ні, нормально. Не переживайте,

– відписала Готочкіна.

Світлана Готочкіна підігріла чутки про роман із Цимбалюком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цікаво, у вересні Тараса Цимбалюка помічали у компанії Світлани. Він відвідав презентацію колекції бренду своєї колишньої дівчини та пройшовся подіумом у її вбранні. Відповідні фото він публікував у своєму інстаграмі.

Що відомо про стосунки Готочкіної й Цимбалюка?