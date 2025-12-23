Но на заявления Денисенко резко отреагировала ее кума Ксения Мишина, которая в соцсетях призвала не верить ни одному слову женщины. Наталья уже пообщалась с журналистами по этому поводу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Люкс ФМ".

Актриса рассказала, что после такого громкого заявления звездной коллеги пыталась с ней связаться, однако ответа не получила. Денисенко предпочла "не демонизировать" Мишину и добавила, что понимает причины такой реакции.

По словам Натальи, Ксения много времени работает с Фединчиком в театре и видела его в тот момент, когда мужчине было трудно. И отметила, что коллега не знает всей истории именно с ее стороны.

Когда мы с Андреем уже расстались, он и публично писал комментарии плохие, это до того, что я говорила, что он меня оскорблял, Ксюша репетировала спектакль с Андреем очень долгое время. И я понимаю, почему она так написала, потому что она видела Андрея в определенном состоянии, в тяжелом. Он переживал это очень тяжело. Она имеет право на любой комментарий, это ее видение ситуации,

– заявила Денисенко.

В своем заявлении Мишина написала, что актриса "продала душу дьяволу", Наталья же сказала, что в ее жизни таких вещей не было, ведь она религиозный человек.

Такого у меня не было. Я очень верю в Бога, верю во Вселенную, в то, что та энергия, которую мы внутри себя лелеем и отдаем людям, она нам возвращается,

– подытожила звезда.

Актриса также вспомнила, что уже давно находится в конфликте с Мишиной: "Была обижена на меня из-за шутки в шоу, где надо было поспорить и позвонить другу, разыграть его. Но я потом извинилась перед ней".

Изменяла ли Наталка Денисенко бывшему мужу, Андрею Фединчику?