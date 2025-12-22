Подробностями Цыганков поделился в проекте "Утро в большом городе", пишет 24 Канал. Вместе с женой он посетил презентацию рождественского мюзикла "Жил пес Сирко", режиссером которого стал стендап-комик Василий Байдак.

Руслан Цыганков и его избранница Екатерина поженились совсем недавно. Учитель рассказал, что они начали встречаться в этом году, а познакомились благодаря работе – речь идет о рекламной сфере.

Решил, что хочу быть рядом с этим человеком. Тихо, спокойно сделал предложение,

– поделился он.

Цыганков также признался, что в школе пока не знают, что он женился.

Руслан Цыганков в "Утре в большом городе": смотрите видео онлайн

Руслан Цыганков с женой / Фото из инстаграма Екатерины

Что известно о личной жизни Руслана Цыганкова?