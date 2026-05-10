Наталка Денисенко вспомнила свое детство и высказалась о материнстве в эксклюзивном комментарии 24 Канала. Подробности читайте далее в материале.

Наталка Денисенко отметила, что мама – самый важный человек в нашей жизни. По словам актрисы, "именно с нее начинается много наших отношений с миром".

Помню, как находила мамину ночную рубашку, в которой она спала. Я обнимала ее, нюхала, потому что она пахла мамой, и мне становилось так тепло и спокойно. Помню, как постоянно хотела спать рядом с мамой – настолько сильным было это ощущение близости и любви,

– вспомнила Денисенко.

Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" отметила, что в подростковом возрасте детям начинает казаться, что они все знают лучше мамы, что они современнее, а те ничего не понимают.

Но в моей жизни был переломный момент. Я помню, как расставалась с парнем и очень плакала. Мама тогда спросила, почему я плачу, и рассказала свою непростую историю из молодости. Именно тогда я впервые по-настоящему поняла: мама меня понимает,

– рассказала актриса.

Наталья Денисенко и ее мама Нина Васильевна / Фото из инстаграма актрисы

Денисенко воспитывает 8-летнего сына Андрея. Став матерью, она еще больше осознала, как трудно было родителям, ведь они жили во времена, когда не хватало средств и не было возможностей.

Когда сама становишься мамой, начинаешь по-настоящему понимать, сколько всего мама сделала для тебя: через что прошла ради твоего рождения, сколько было бессонных ночей, сколько любви, терпения и самопожертвования вложено в ребенка. И вообще, что такое материнская любовь, по-настоящему понимаешь только тогда, когда у тебя появляется собственный ребенок,

– отметила Наталья.

С возрастом актриса чувствует все больше благодарности и любви к маме. Денисенко подчеркнула, что мама – "это не просто слово или статус, а настоящая миссия в жизни".

Как Наталка Денисенко поздравила маму с праздником?

Наталка Денисенко посвятила трогательное сообщение маме в инстаграме и поделилась редкими фотографиями с ней. Актриса призналась, что Нина Васильевна – очень важный человек в ее жизни.

Такого замечательного человека в мире еще надо поискать! То, чего я достигла, благодаря вере и поддержке мамы, ее терпеливости, ее мягкости, ее любви, ее заботе. Моя мама дала всего этого мне очень много! Я очень люблю тебя, мама! Живи долго-долго,

– написала Денисенко.

В комментариях под постом Нину Васильевну также поздравил избранник Наташи, бизнесмен Юрий Савранский.