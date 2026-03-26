Откровенное признание Lida Lee сделала в новом выпуске своего шоу "Что ДаLee".
Lida Lee вспомнила, что 2024 год полностью изменил ее жизнь. Врачи обнаружили у певицы кисту, которая позже разорвалась. Ночью 13 декабря женщину забрала скорая помощь, ведь она почувствовала резкую боль.
Мне делают операцию. Все окей. Я просыпаюсь. Говорят, что операция прошла прекрасно, но есть сомнения. Делают все анализы. И 31 января мне звонят: "У вас самая агрессивная форма рака". У меня шок, я ничего не понимаю,
– рассказала артистка.
Впоследствии врач сообщил, что у Lida Lee была двухкамерная злокачественная опухоль, которая разорвалась.
Все плохое, что было в ней, просто выплеснулось в мой организм. Из-за этого много сложностей и вероятность того, что есть метастазы,
– отметила певица.
Врач предложил артистке сделать операцию и пройти курс химиотерапии. Однако она решила пойти в Институт рака, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, где врач сказал, что все не так плохо, но проблема есть.
Он объяснил, что это опухоль желточного мешка. Вероятность того, что она есть – это 0,001%, и я попадаю в этот процент,
– вспомнила Lida Lee.
Артистка потратила три месяца на то, чтобы найти врача, который в конце концов ей помог.
Lida Lee опубликовала сообщение в инстаграме, в котором призналась, что когда узнала о диагнозе, "стояла в ступоре" и "не знала, куда бежать".
Прошел год и теперь я готова поделиться своим опытом с вами. Потому что эта история точно изменила меня и я чувствую, что она может и помочь кому-то из вас. Ведь так важно не терять надежду там, где тебе говорят, что ее почти нет. Так важно идти до конца и бороться за малейший шанс,
– написала она.
Кто из звезд ранее рассказал об онкологии?
Напомним, что в прошлом году победитель 5 сезона проекта "Шанс" Павел Табаков рассказал, что у него диагностировали рак. Когда началось полномасштабное вторжение, он поехал лечиться в Польшу.
Врачи обнаружили у певца рак лимфатической системы между третьей и четвертой стадией. Табаков прошел полный курс лечения, а сейчас должен постоянно обследоваться.