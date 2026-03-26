Откровенное признание Lida Lee сделала в новом выпуске своего шоу "Что ДаLee".

Не пропустите Со слезами на глазах: Lida Lee впервые рассказала о проблемах с алкоголем

Lida Lee вспомнила, что 2024 год полностью изменил ее жизнь. Врачи обнаружили у певицы кисту, которая позже разорвалась. Ночью 13 декабря женщину забрала скорая помощь, ведь она почувствовала резкую боль.

Мне делают операцию. Все окей. Я просыпаюсь. Говорят, что операция прошла прекрасно, но есть сомнения. Делают все анализы. И 31 января мне звонят: "У вас самая агрессивная форма рака". У меня шок, я ничего не понимаю,

– рассказала артистка.

Впоследствии врач сообщил, что у Lida Lee была двухкамерная злокачественная опухоль, которая разорвалась.

Все плохое, что было в ней, просто выплеснулось в мой организм. Из-за этого много сложностей и вероятность того, что есть метастазы,

– отметила певица.

Врач предложил артистке сделать операцию и пройти курс химиотерапии. Однако она решила пойти в Институт рака, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, где врач сказал, что все не так плохо, но проблема есть.

Он объяснил, что это опухоль желточного мешка. Вероятность того, что она есть – это 0,001%, и я попадаю в этот процент,

– вспомнила Lida Lee.

Артистка потратила три месяца на то, чтобы найти врача, который в конце концов ей помог.

Lida Lee рассказала об онкологии: смотрите видео онлайн

Lida Lee опубликовала сообщение в инстаграме, в котором призналась, что когда узнала о диагнозе, "стояла в ступоре" и "не знала, куда бежать".

Прошел год и теперь я готова поделиться своим опытом с вами. Потому что эта история точно изменила меня и я чувствую, что она может и помочь кому-то из вас. Ведь так важно не терять надежду там, где тебе говорят, что ее почти нет. Так важно идти до конца и бороться за малейший шанс,

– написала она.

