Lida Lee (настоящее имя – Лидия Скорубская) впервые подтвердила, что действительно имела проблемы с алкоголем. Она рассказала об этом в новом выпуске своего проекта "Що ДаLee".
Певица со слезами на глазах призналась, что полномасштабная война только обострила и так непростой период в ее жизни. Ей казалось, что она стала для всех разочарованием, потому что якобы не получила успехов в своей сфере.
В моей жизни был период, когда бокал вина перерос в нечто большее. Я вышла из отношений, в которых была очень долго, у меня не было работы, война. У меня было впечатление, что я всех подвела, что я не справилась, что на меня возложили много надежд, а я их не выполнила,
– поделилась Lida Lee.
Артистка добавила, что постоянно боролась за свое место под солнцем и бежала за новыми проектами и достижениями. Но в определенный момент она поняла, что бежит сама от себя.
"Я боялась быть один на один с собой, я боялась оставаться сама, потому что мне было страшно с собой. Мне казалось, что все. Потому что бутылка для меня – это равно дно, которое я пробиваю. Для меня это слабость. А самое ужасное для меня было – признать, что я слабая. Потому что я всю жизнь была сильная", – объяснила исполнительница.
Шоу "Що ДаLee": смотрите видео онлайн
Интересно, что первый выпуск нового шоу Lida Lee оказался под атакой, о чем звезда писала в своем тредсе. После премьеры дебютного видео канал заблокировали. К счастью, его удалось восстановить.
Lida Lee вспомнила момент, как в сеть слили ее видео. Ролик, где артистка выпивает, получил множество негативных комментариев. Сначала это надломило ее, но потом стало мотивацией двигаться дальше.
Я попала на первый сеанс к психологу. Думаю: пойду, потому что это будет так грустно, если ты, девочка, возьмешь и в бутылку похоронишь все свои мечты. Это стало мотивацией, катализатором,
– отметила звезда.
Певица подытожила: от любого дна можно оттолкнуться, только нужно найти для этого в себе силы.
Что известно о Lida Lee?
- Lida Lee – певица, ведущая шоу "Любовь на выживание", участница проектов "Х-Фактор" и "Голос страны".
- Карьера Лидии началась с каверов на популярные песни и участие в конкурсах. Впоследствии она стала бэк-вокалисткой у известных артистов и больше всего работала с Дмитрием Монатиком. Когда артист стал продюсером, Lida Lee начала сольную карьеру. Но уже через год их сотрудничество прекратилось.
- Во время полномасштабной войны в жизни певицы произошел переломный момент. Однако она продолжила свой путь.