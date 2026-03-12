Lida Lee (справжнє ім'я – Лідія Скорубська) вперше підтвердила, що справді мала проблеми з алкоголем. Вона розповіла про це у новому випуску свого проєкту "Що ДаLee".

Співачка зі сльозами на очах зізналась, що повномасштабна війна лише загострила і так непростий період у її житті. Їй здавалось, що вона стала для всіх розчаруванням, бо начебто не здобула успіхів у своїй сфері.

У моєму житті був період, коли келих вина переріс у дещо більше. Я вийшла зі стосунків, в яких була дуже довго, у мене не було роботи, війна. У мене було враження, що я всіх підвела, що я не впоралась, що на мене поклали багато надій, а я їх не виконала,

– поділилась Lida Lee.

Артистка додала, що постійно боролась за своє місце під сонцем та бігла за новими проєктами й здобутками. Але у певний момент вона зрозуміла, що біжить сама від себе.

"Я боялася бути сам на сам з собою, я боялася залишатися сама, бо мені було страшно з собою. Мені здавалося, що все. Бо пляшка для мене – це дорівнює дно, яке я пробиваю. Для мене це слабкість. А найжахливіше для мене було – визнати, що я слабка. Бо я все життя була сильна", – пояснила виконавиця.

Шоу "Що ДаLee": дивіться відео онлайн

Цікаво, що перший випуск нового шоу Lida Lee опинився під атакою, про що зірка писала у своєму тредсі. Після прем'єри дебютного відео канал заблокували. На щастя, його вдалося відновити.

Lida Lee пригадала момент, як у мережу злили її відео. Ролик, де артистка випиває, отримав безліч негативних коментарів. Спершу це надламало її, але потім стало мотивацією рухатися далі.

Я потрапила на перший сеанс до психолога. Думаю: піду, бо це буде так сумно, якщо ти, дівчинко, візьмеш і в пляшку поховаєш всі свої мрії. Це стало мотивацією, каталізатором,

– зазначила зірка.

Співачка підсумувала: від будь-якого дна можна відштовхнутися, лише потрібно знайти для цього у собі сили.

Що відомо про Lida Lee?