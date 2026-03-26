Відверте зізнання Lida Lee зробила у новому випуску свого шоу "Що ДаLee".
Lida Lee пригадала, що 2024 рік повністю змінив її життя. Лікарі виявили у співачки кісту, яка пізніше розірвалась. Уночі 13 грудня жінку забрала швидка допомога, адже вона відчула різкий біль.
Мені роблять операцію. Все окей. Я прокидаюсь. Кажуть, що операція пройшла прекрасно, але є сумніви. Роблять усі аналізи. І 31 січня мені телефонують: "У вас найагресивніша форма раку". У мене шок, я нічого не розумію,
– розповіла артистка.
Згодом лікар повідомив, що у Lida Lee була двокамерна злоякісна пухлина, яка розірвалася.
Усе погане, що було в ній, просто виплеснулось у мій організм. Через це багато складнощів і вірогідність того, що є метастази,
– зазначила співачка.
Лікар запропонував артистці зробити операцію та пройти курс хімієтерапії. Проте вона вирішила піти в Інститут раку, щоб підтвердити чи спростувати діагноз, де лікар сказав, що все не так погано, але проблема є.
Він пояснив, що це пухлина жовткового мішка. Вірогідність того, що вона є – це 0,001%, і я потрапляю у цей відсоток,
– пригадала Lida Lee.
Артистка витратила три місяці на те, щоб знайти лікаря, який зрештою їй допоміг.
Lida Lee опублікувала допис в інстаграмі, в якому зізналась, що коли дізналась про діагноз, "стояла в ступорі" і "не знала, куди бігти".
Минув рік і тепер я готова поділитись своїм досвідом з вами. Бо ця історія точно змінила мене і я відчуваю, що вона може й допомогти комусь з вас. Адже так важливо не втрачати надію там, де тобі кажуть, що її майже немає. Так важливо йти до кінця та боротись за найменший шанс,
– написала вона.
