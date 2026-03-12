Акторка з'явилась на публіці з обранцем на прем'єрному показі фільму "Коли ти розлучишся?", де вона зіграла одну з головних ролей. Юрій Савранський в інтерв'ю OBOZ.UA розповів, чи є в пари плани на весілля.
До слова Це ревнощі, заздрощі, – Денисенко підтвердила, що більше не спілкується зі Світлицькою
Бізнесмен та манекенник зізнався, що наразі говорити про весілля зарано. Але підкреслив, що вони не перевіряють свої стосунки чи почуття – їм усе одне про одного зрозуміло.
Ми просто живемо життя, будуємо стосунки, насолоджуємося етапом, на якому перебуваємо зараз. А коли з'являться конкретні плани, коли почнемо готуватися до такого кроку, тоді обов'язково розповімо про це публічно,
– зауважив Юрій Савранський.
Також обранець акторки додав, що вважає Наталку Денисенко яскравою і харизматичною особистістю. І підкреслив, що був закоханий у неї "завжди".
Зазначимо, раніше про весілля говорила й сама Наталка Денисенко. У програмі "Ранок у великому місті" акторка розповіла, що наразі хоче насолодитися періодом зустрічання й не хоче поспішати з одруженням.
Що відомо про стосунки пари?
- Плітки про можливі стосунки між Наталкою Денисенко та Юрієм Савранським ходили в мережі вже багато місяців тому. Їх фотографували разом на публіці, бачили на різних заходах та у кіно.
- Згодом пара підтвердила роман. Юрій Савранський зізнався акторці в коханні після гучного інтерв'ю Денисенко Маші Єфросиніній.
- Остаточну крапку поставили на зйомках спецвипуску "Танці з зірками". Після виступу Наталки Денисенко Юрій Савранський вийшов на сцену до акторки та назвав її своєю коханою людиною.
- Однак Андрій Федінчик, колишній чоловік Наталки Денисенко, вважає, що стосунки пари почались раніше. Актор казав, що ексдружина його зраджувала. Сама Денисенко це спростовує.