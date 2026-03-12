Акторка з'явилась на публіці з обранцем на прем'єрному показі фільму "Коли ти розлучишся?", де вона зіграла одну з головних ролей. Юрій Савранський в інтерв'ю OBOZ.UA розповів, чи є в пари плани на весілля.

До слова Це ревнощі, заздрощі, – Денисенко підтвердила, що більше не спілкується зі Світлицькою

Бізнесмен та манекенник зізнався, що наразі говорити про весілля зарано. Але підкреслив, що вони не перевіряють свої стосунки чи почуття – їм усе одне про одного зрозуміло.

Ми просто живемо життя, будуємо стосунки, насолоджуємося етапом, на якому перебуваємо зараз. А коли з'являться конкретні плани, коли почнемо готуватися до такого кроку, тоді обов'язково розповімо про це публічно,

– зауважив Юрій Савранський.

Також обранець акторки додав, що вважає Наталку Денисенко яскравою і харизматичною особистістю. І підкреслив, що був закоханий у неї "завжди".

Зазначимо, раніше про весілля говорила й сама Наталка Денисенко. У програмі "Ранок у великому місті" акторка розповіла, що наразі хоче насолодитися періодом зустрічання й не хоче поспішати з одруженням.

Що відомо про стосунки пари?