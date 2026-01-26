У новому випуску проєкту "Тур зірками", що вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс, Денисенко підтвердила, що вони зі Світлицькою більше не спілкуються.
Наталка Денисенко вважає, що "після всього, що отримала" від Олени Світлицької, більше не буде з нею близько спілкуватися. Водночас акторка не виключає, що їхні стосунки можуть покращитися.
Денисенко зізналась, що зараз не має бажання спілкуватися з колегою. Проте причину конфлікту вона не розкрила.
Я не можу розкривати абсолютно все. Це особисте. У цій ситуації досить багато таємниць. Єдине, що я можу сказати… Ну, як на мене, це ревнощі, заздрощі,
– зазначила акторка.
Цікаво, що зараз Світлицькій приписують роман з Тарасом Цимбалюком – найкращим другом Денисенко. Чи стало їхнє спілкування причиною конфлікту між Наталкою й Оленою – невідомо.
Багато всього я спостерігала навколо нього, безпосередньо брала участь у його житті й бачила багато його дівчат, прихильниць. Тому моє ставлення до нього, не дивлячись на те, з ким він буде одружуватися, спілкуватися чи мати романтичні стосунки, не зміниться,
– запевнила Денисенко.
Як і чому з'явились чутки про роман між Цимбалюком і Світлицькою?
Ще у квітні 2025 року блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що Цимбалюк і Світлицька зустрічаються. У мережі навіть припускали, що акторка може стати учасницею 14 сезону проєкту "Холостяк".
У вересні Беспалов розповів, що Тарас і Олена посварилися. Проте нещодавно він заявив, що зірки відновили стосунки. Ба більше, у січні, відповідаючи на питання підписників в інстаграмі, Світлицька зізналась, що її серце зайняте.
Самі актори продовжують підігрівати чутки про таємний роман. Вони публікують спільний контент в інстаграмі і не так давно разом були у Львові та Буковелі.