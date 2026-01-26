У новому випуску проєкту "Тур зірками", що вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс, Денисенко підтвердила, що вони зі Світлицькою більше не спілкуються.

Наталка Денисенко вважає, що "після всього, що отримала" від Олени Світлицької, більше не буде з нею близько спілкуватися. Водночас акторка не виключає, що їхні стосунки можуть покращитися.

Денисенко зізналась, що зараз не має бажання спілкуватися з колегою. Проте причину конфлікту вона не розкрила.

Я не можу розкривати абсолютно все. Це особисте. У цій ситуації досить багато таємниць. Єдине, що я можу сказати… Ну, як на мене, це ревнощі, заздрощі,

– зазначила акторка.

Цікаво, що зараз Світлицькій приписують роман з Тарасом Цимбалюком – найкращим другом Денисенко. Чи стало їхнє спілкування причиною конфлікту між Наталкою й Оленою – невідомо.

Багато всього я спостерігала навколо нього, безпосередньо брала участь у його житті й бачила багато його дівчат, прихильниць. Тому моє ставлення до нього, не дивлячись на те, з ким він буде одружуватися, спілкуватися чи мати романтичні стосунки, не зміниться,

– запевнила Денисенко.

Наталка Денисенко у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Як і чому з'явились чутки про роман між Цимбалюком і Світлицькою?