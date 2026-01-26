В новом выпуске проекта "Тур звездами", вышедшем на ютуб-канале Радио Люкс, Денисенко подтвердила, что они со Светлицкой больше не общаются.

Наталка Денисенко считает, что "после всего, что получила" от Елены Светлицкой, больше не будет с ней близко общаться. В то же время актриса не исключает, что их отношения могут улучшиться.

Денисенко призналась, что сейчас не имеет желания общаться с коллегой. Однако причину конфликта она не раскрыла.

Я не могу раскрывать абсолютно все. Это личное. В этой ситуации достаточно много тайн. Единственное, что я могу сказать... Ну, как по мне, это ревность, зависть,

– отметила актриса.

Интересно, что сейчас Светлицкой приписывают роман с Тарасом Цимбалюком – лучшим другом Денисенко. Стало ли их общение причиной конфликта между Наташей и Еленой – неизвестно.

Много всего я наблюдала вокруг него, непосредственно участвовала в его жизни и видела много его девушек, поклонниц. Поэтому мое отношение к нему, несмотря на то, с кем он будет жениться, общаться или иметь романтические отношения, не изменится,

– заверила Денисенко.

