У програмі "Ранок у великому місті" Денисенко зізналась, що нормально відреагувала на інтерв'ю Федінчика.
Ми навіть після цього зідзвонилися, і я спитала: "Андрію, навіщо ти сказав, що у мене були стосунки до розлучення?". Він каже: "Ну, у тебе ж були близькі, душевні стосунки, спілкування". Я кажу: "Це ж були не інтимні стосунки". Він каже: "А я про інтимні стосунки нічого і не казав",
– розповіла Наталка Денисенко.
Нагадаємо, що Денисенко і Федінчик одружилися у 2017 році. Навесні 2025 року у мережі з'явились чутки про їхнє розлучення, які Наталка підтвердила влітку. Актори виховують спільного сина Андрія.
Зараз Денисенко перебуває у стосунках з бізнесменом і моделлю Юрієм Савранським. Чоловік офіційно підтвердив роман з акторкою у грудні, публічно зізнавшись їй у коханні.
Що Андрій Федінчик сказав в інтерв'ю?
В інтерв'ю Аліні Доротюк Андрій Федінчик заявив, дружина зраджувала його з Юрієм Савранським і зазначив, що про це знали всі, крім нього. На початку січня актор відчував, що Наталка "вже не з ним", але вона заперечувала, що закохалась в іншого чоловіка.
Люди навіть розповідали Федінчику, що роман Денисенко і Савранського почався ще влітку 2024 року. Андрій зізнався, що зрада коханої стала для нього "величезним ударом".
Водночас сама Наталка в інтерв'ю Маші Єфросиніній спростувала звинувачення у зраді.