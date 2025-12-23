Наталка розповіла, якою була її реакція на вчинок чоловіка. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "РадіоЛюкс".

Як виявилося, Денисенко не знала, що Юрій вийде на паркет "Танців з зірками", щоб публічно зізнатися їй у коханні. Вона думала, що він просто привітає її після виступу.

Він підтримував мене, переживав під час підготовки до номера, бачив, що я плачу, приходив на репетиції. І я йому дала квиток. Для мене було неочікувано, що він вийде та скаже, що це моя Наталочка кохана. Мені було дуже приємно. Вважаю, що коли чоловік зізнається тобі у коханні, то це приємно. Тим паче це чоловік, який тобі подобається,

– зазначила акторка.

Зауважимо, що випуск, у якому Наталка Денисенко виступила на сцені танцювального шоу, вийде 28 грудня. "Танці з зірками" транслюватимуть на телеканалі 1+1. Про це повідомили на інстаграм-сторінці проєкту.

Що відомо про стосунки Денисенко і Савранського?