Наталка розповіла, якою була її реакція на вчинок чоловіка. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "РадіоЛюкс".
Як виявилося, Денисенко не знала, що Юрій вийде на паркет "Танців з зірками", щоб публічно зізнатися їй у коханні. Вона думала, що він просто привітає її після виступу.
Він підтримував мене, переживав під час підготовки до номера, бачив, що я плачу, приходив на репетиції. І я йому дала квиток. Для мене було неочікувано, що він вийде та скаже, що це моя Наталочка кохана. Мені було дуже приємно. Вважаю, що коли чоловік зізнається тобі у коханні, то це приємно. Тим паче це чоловік, який тобі подобається,
– зазначила акторка.
Зауважимо, що випуск, у якому Наталка Денисенко виступила на сцені танцювального шоу, вийде 28 грудня. "Танці з зірками" транслюватимуть на телеканалі 1+1. Про це повідомили на інстаграм-сторінці проєкту.
Що відомо про стосунки Денисенко і Савранського?
- Про роман Наталки і Юрія говорять вже декілька місяців. Спершу пара приховувала стосунки, та згодом все ж вони їх розсекретили.
- Савранський вже публічно вітав акторку з днем народження і постив їхні спільні світлини в соцмережах, як і Денисенко.
- Колишній чоловік акторки стверджує, що Наталка та Юрій почали зустрічатися ще до того, як акторка розлучилася.