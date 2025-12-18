Бізнесмен Юрій Савранський поділився спільним з Наталкою фото і написав їй лаконічне привітання. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку чоловіка.

Цікаво Не на Закарпатті: де жив Степан Гіга в останні роки

Юрій опублікував селфі з коханою, зроблене на тлі моря в Одесі з лебедями й чайками.

Наталочко моя, з днем народження тебе,

– написав він в сторіс.

Юрій Савранський привітав Наталку Денисенко з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, Савранський залишив коментар з привітанням під публікацією Денисенко з нагоди дня народження в інстаграмі.

Кохана, з днем народження,

– написав Юрій.

У відповідь акторка відправила йому багато емоджі у вигляді сердець.

Юрій Савранський привітав Наталку Денисенко з днем народження / Скриншот з інстаграму

Що відомо про стосунки Наталки Денисенко та Юрія Савранського?

Наталка та Юрій лише нещодавно офіційно підтвердили свої стосунки. До цього їх неодноразово помічали разом – у ресторанах, на зйомках і концертах, але вони не коментували чутки про роман.

Обоє завершили попередні шлюби цього року. Наталка Денисенко 8 років перебувала у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком, з яким має спільного сина Андрія. Юрій Савранський також тривалий час був одружений з жінкою Марленою, у подружжя є син і донька.

До речі, нещодавно ми писали детальний матеріал про те, що відомо про нового коханого Наталки Денисенко.